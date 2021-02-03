أحمد موسى: الديكتاتور أردوغان اعتقل نصف مليون معارض ويسعى للاستمرار في السلطة

قال الإعلامى أحمد موسى، إن كل أعداء الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان أصبحوا فى السجون بتهمة كاذبة وهى الانتماء لمنظمة فتح الله جولن.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الدستورية التى يسعى أردوغان إلى إجرائها ستمنع أحزاب المعارضة من خوض الانتخابات ضده.





وأكد أحمد موسى، أن الديكتاتور أردوغان يخطط لكى يستمر فى السلطة، ويسعى إلى أن يكون إمبراطورا لتركيا.





وأشار إلى أن الديكتاتور أردوغان اعتقل نصف مليون معارض بعد الانقلاب المزعوم فى 2016.





وأوضح أحمد موسى، أن أحمد داود أوغلو مؤسس حزب المستقبل يحظى بدعم شعبي كامل، وهو الرجل القوى فى تركيا الآن، وهو أقوى معارض لـ أردوغان.





وكشف موسى، عن أن استطلاعات الراى التى تتم فى تركيا تؤكد أنه فى حالة إجراء انتخابات فى تركيا سيحصل أردوغان على نسبة تصل لـ 30 أو 40% من الأصوات، وسيكون فى هذه الحالة قد خسر.





وأوضح أن أحمد داود أوغلو سياسي مخضرم، ولديه علاقات قوية مع مصر ويتكلم بشكل جيد عن مصر.