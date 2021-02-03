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أخبار العالم

تفشي فيروس كورونا داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:52 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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شريف سيد
كشفت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 176 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، داخل قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وذكرت القناة السابعة أنه تم اكتشاف الحالات في قاعدة التدريبات التابعة للواء المظليين، حيث تقرر فرض حجر صحي على مئات الجنود داخل اللواء. 

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، بياناتها الخاصة بتفشي فيروس كورونا.


وأظهرت هذه البيانات أنه تم خلال يوم أمس، الثلاثاء، إجراء ما مجموعه 88,503 فحوصات للكشف عن فيروس كورونا لدى المواطنين.


وسجلت وزارة الصحة 7,919 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يشكل 9.3% من مجمل الفحوصات.


بينما ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 4888 حالة وفاة، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


ورغم الارتفاع في معدل الإصابة بالفيروس، لوحظ مؤخرا تراجعا بالإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى، أمس الثلاثاء، نحو 100 ألف مواطن التطعيم ضد فيروس كورونا، بينهم 70 ألفا حصلوا على الجرعة الأولى للتطعيم.
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