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بسبب محدودي الدخل.. أحمد موسى: وزير الكهرباء تعرض للانتقاد في البرلمان |فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:55 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء تعرض لعدد من الانتقادات اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ألقي بيانه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن سبب تعرض وزير الكهرباء للانتقاد هو محدودي الدخل، معقبا "الانتقادات كان بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء علي محدودي الدخل"، معقبا: "أتوجه بالشكر إلي مجلس النواب لأنه يتحدث بلسان المواطن".
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