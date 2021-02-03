3000 شخص يريدون توظيفه .. ياباني يتقاضي المال مقابل تناول الطعام واللعب

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10000 ين ياباني، وهو ما يعادل بالمصري 1480 جنيهًا لكل طلب لا يفعل فيه شيئا كما يعلن عن نفسه قائلًا: «

وعلى مدار العامين الماضيين، كان شوجي يعلن عن نفسه كشخص يمكنه الأكل والشرب، وتقديم ملاحظات بسيطة، لكن لا يفعل شيئًا أكثر من ذلك، لكن الغريب في الأمر تلقي الشاب الياباني رسائل من 3000 شخص يريدون توظيفه بالفعل.





وفي بعض مناسبات يرافق الشاب البالغ من العمر 37 عامًا أشخاصًا يطلبون الطلاق، ويودع الأشخاص الذين ينتقلون إلى منازلهم، إضافة إلى ا صطحاب زبائنه من أجل الاستماع إليهم أو الإجابة على أسئلتهم والإيماء بالرأس عند الحاجة.





ويرافق شوجي شخص ما في رحلة بطائرة هليكوبتر إلى ديزني لاند، كما ذهب إلى المستشفى لقضاء بعض الوقت مع شخص حاول الانتحار، إضافة إلى قيام كاتب يبلغ من العمر 36 عامًا بتأجيره في 10 مناسبات على الأقل.





يتابع الشاب الياباني 270 ألفا على تويتر، ووجد هذه المهنة بعد فشله في الاندماج في عالم النشر، والاتجاه إلى تقديم دعم بسيط، معلقًا: «عندما يحاول شخص القيام بشيء ما، أعتقد أن أفضل شيء يمكن فعله هو المساعدة من خلال البقاء إلى جانبهم فقط».