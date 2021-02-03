أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يتحدث بلسان المواطن المصري ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يتحدث بلسان المواطن، مقدمًا "الشكر إليه؛ لأنه يتحدث بلسان المواطن".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وكيل مجلس النواب، أكد أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، وأن مصر حققت إنجازًا رائعًا في هذا المجال.



