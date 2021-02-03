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أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يتحدث بلسان المواطن المصري ..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:01 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يتحدث بلسان المواطن، مقدمًا "الشكر إليه؛ لأنه يتحدث بلسان المواطن".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وكيل مجلس النواب، أكد أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، وأن مصر حققت إنجازًا رائعًا في هذا المجال.

ودعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في انخفاض الأسعار في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والاهتمام بالطاقة المتجددة.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، التهنئة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلًا "عالم مصري نفخر به، واستفدنا من خبراته في تحقيق فائض"، مضيفا أثناء كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، أن استراتيجية عام 2014 بها بدائل وتوازنات يجب إعادة النظر فيها وتطويرها.

وأكد أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازا رائعا في هذا المجال.

وتابع "أبو العينين، "يجب أن نراعي التقدم العلمي الهائل حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات التي قمنا بها خلال المرحلة السابقة، ولدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تتحدث عن برامج مدعمة للدول التي تتبنى الطاقة المتجددة ومن يتقدم الأول نعطيه تسهيلات، حيث تأخرنا في هذا المجال ودول أخرى استفادت منها ونحتاج أن تكون مصر سباقة في هذه المبادرات".

وشدد على ضرورة تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بعلامة "صنع في مصر"، ولدينا كل الخامات الخاصة بصناعة المعدات الكهرباء، وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات، مشيدا بالتنوع في مصادر الطاقة في مصر، داعيا إلى الاستفادة من الانخفاض في الأسعار.
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