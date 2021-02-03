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توك شو

أحمد موسى يعرض صورة رئيس تركيا القادم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:02 م
أحمد داود أوغلو و
أحمد داود أوغلو و كمال كليتشدار
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان استاذ تزوير ويشبه جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن استطلاعات الرأى فى تركيا تؤكد أن أردوغان سيحصل على نسبة تكون بين 30 أو 40 % من عدد الأصوات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان اذا خاض الانتخابات فى هذه الفترة سيخسر، لآن معظم الشعب لا يريده.

ولفت أحمد موسى، إلى أن أحمد داود أوغلو مؤسس حزب المستقبل يحظى بدعم شعبي كامل، وكمال كليتشدار رئيس حزب الشعب الجمهوري، يعتبر من أقوى الرجال فى تركيا حاليًا، ففى حالة اجراء انتخابات بدون تزوير سيفوز واحد منهم برئاسة تركيا.

وعرض أحمد موسى، صورة لـ أحمد داود أوغلو وكمال كليتشدار، سيكون واحد منهما رئيس لـ تركيا حالة عدم تعديل الدستور والتزوير.


وقال الإعلامى أحمد موسى، إن كل أعداء الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان أصبحوا فى السجون بتهمة كاذبة وهى الانتماء لمنظمة فتح الله جولن، وأن التعديلات الدستورية التى يسعى أردوغان إلى إجرائها ستمنع أحزاب المعارضة من خوض الانتخابات ضده. 

وأكد أحمد موسى، أن الديكتاتور أردوغان يخطط لكى يستمر فى السلطة، ويسعى إلى أن يكون إمبراطورا لتركيا.

وأشار إلى أن الديكتاتور أردوغان اعتقل نصف مليون معارض بعد الانقلاب المزعوم فى 2016.

وأوضح أحمد موسى، أن أحمد داود أوغلو مؤسس حزب المستقبل يحظى بدعم شعبي كامل، وهو الرجل القوى فى تركيا الآن، وهو أقوى معارض لـ أردوغان.

وكشف موسى، أن استطلاعات الراى التى تتم فى تركيا تؤكد أنه فى حالة إجراء انتخابات فى تركيا سيحصل أردوغان على نسبة تصل لـ 30 أو 40% من الأصوات، وسيكون فى هذه الحالة قد خسر.

وأوضح أن أحمد داود أوغلو سياسي مخضرم، ولديه علاقات قوية مع مصر ويتكلم بشكل جيد عن مصر.
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