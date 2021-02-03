أحمد موسى يعرض صورة رئيس تركيا القادم

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان استاذ تزوير ويشبه جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن استطلاعات الرأى فى تركيا تؤكد أن أردوغان سيحصل على نسبة تكون بين 30 أو 40 % من عدد الأصوات.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان اذا خاض الانتخابات فى هذه الفترة سيخسر، لآن معظم الشعب لا يريده.



