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أخبار البلد

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إن أسعار اللحوم مستقرة لعدة أسباب من أهمها انخفاض أسعار اللحوم البيضاء "الدواجن" خلال الفترة الماضية مع وصولنا للاكتفاء الذاتى منها وبالتالى وفرة المعروض بالأسواق وزيادة الاقبال عليها، مضيفا أن تداعيات كورونا من أهم أسباب ثبات أسعار اللحوم مما أثرت إيجابيًا عليها .


وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلي أننا ليس لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ، ونستورد 40% من احتياجاتنا، مشيدا بجهود وزارة الزراعة فى المحاولة من أجل الوصول للاكتفاء الذاتى من جميع أنواع اللحوم سواء الحمراء أو الدواجن أو الأسماك .


وأضاف "نقيب الفلاحين " أن أسعار اللحوم البتلو تتراوح من 100 لـ 110 جنيهات بالأرياف، وتصل إلى 130 جنيهًا ببعض الأماكن الراقية ، موضحا أن اللحوم الجملى يتراوح أسعارها من 70 لـ 80 جنيهًا.


ونوّه إلي أن أسعار اللحوم الضأن والماعز تتراوح بين 90 و100 جنيه، أما أسعار اللحوم المستوردة تتراوح بين 50 و60 جنيهًا .


وكشف أبوصدام عن أسعار اللحوم الحية ، حيث يصل اللحم البقرى بين 45 و55 جنيهًا، أما اللحم الجاموسى بين 40 و50 جنيهاً، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف . 

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