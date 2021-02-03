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محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:24 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، أوائل الدورات التدريبية الذين يمثلون المحافظة ببرامج ودورات النصف الأول من العام التدريبي 2020م/ 2021م، بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على الأهمية التي توليها المحافظة  للتدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالمحافظة ،مشيدًا بالمتميزين من أبناء المحافظة في كافة التخصصات، والذين كانوا خير سفير لها بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، وتفوقوا عن بقية المشاركين ببقية المحافظات.

من جانبه أضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن المحافظة بدأت هذا العام في ظل القيادة التنفيذية للمحافظة وضع خطط متتالية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة في شتى المجالات التخصصية، ومن ضمنها الدورات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية بمركزها في سقارة على مدار العام.

ومن جانبه، أشاد كريم السماحي، مدير التدريب الإداري بالمحافظة بالدعم المتواصل من القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة للتدريب الإداري في العام 2020م، مشيرًا إلى أن أحد عوامل تميز ممثلي المحافظة بالدورات التي يحضرونها ، المعايير والشروط التي وضعتها الإدارة في اختيار الحضور، والتي أفرزت تلك العناصر المتميزة.

وأشار السماحي إلى أن الإدارة تعمل على خطة لنقل المعرفة من الأكفاء من خريجي تلك الدورات وغيرها لتعظيم الفائدة من التدريب وزيادة العائد على الاستثمار في رأس المال البشري بالمحافظة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: كريم جمعة فتحي السماحي، مدير إدارة التدريب الإداري بالديوان العام، ومحمد مختار وهدان أحمد، موظف بإدارة الحسابات بالديوان العام، جمال عبدالعزيز اسماعيل، محاسب بالديوان العام، حسن يوسف عبدالحميد، الإشراف العام علي مراكز المعلومات بالديوان العام، ومحمد شاكر شحاتة عثمان، مدير الشئون المالية بمركز ومدينة الرياض، سمير طريف محمد متولي، مهندس تنظيم بمركز سيدي سالم، رمضان جابر زكريا حسن، باحث متابعة بالديوان العام، محمد حسانين محمد عامر، مدير الشئون القانونية بمدينة برج البرلس، نهال عاطف عبدالجليل، وكيل الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الحامول، أحمد عبدالله أحمد رزق، مدير مركز معلومات بمركز ومدينة سيدي سالم، محمد رمضان محمد يوسف، مفتش إيرادات بالديوان العام، هيثم محمد حسن فواز، مدير النظم بالديوان العام.

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الدورات التدريبية |صور
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