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توك شو

نشأت الديهي يوجه رسالة دعم لأحمد مكي ويهاجم الجماعات الإرهابية.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:09 م
أحمد مكي مع كريم
أحمد مكي مع كريم عبد العزيز
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محمود محسن
وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة إلى الفنان أحمد مكي قائلا "لا تستمع إلي هؤلاء أو تعرهم أي اهتمام فهم كلاب نابحة وأنت بطل محبوب".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أنه يجب ألا  تنظر ولا تقرأ فهذه طريقتهم في الاغتيال وهجومهم عليك شرف واعلم أنك في الطريق الصحيح".

وتساءل مقدم برنامج بالورقة والقلم  "هل لو أدى الفنان دور إرهابي يكون إرهابيًا في الواقع؟".

وعلق الناقد الفني ، طارق الشناوي ، على هجوم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الفنان أحمد مكي بسبب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار ، قائلًا : " أن المسلسل قوي ، لدرجة أنه بمجرد نشر صورة له ، شعروا بكل هذا الانزعاج والخوف " ، مضيفًا : " هذا يعني أن هناك عملية قادمة قوية " .

وقدم " طارق الشناوي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، التحية لشركة الإنتاج القائمة على هذا المسلسل، والمخرج " بيتر ميمي " ، لإختيارهم للفنان " أحمد مكي " ، على الرغم من مشاركة نجم كبير أيضًا وهو الفنان " كريم عبد العزيز " .
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