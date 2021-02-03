نشأت الديهي يوجه رسالة دعم لأحمد مكي ويهاجم الجماعات الإرهابية.. فيديو

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أنه يجب ألا

تنظر ولا تقرأ فهذه طريقتهم في الاغتيال وهجومهم عليك شرف واعلم أنك في الطريق الصحيح".

وتساءل مقدم برنامج بالورقة والقلم "هل لو أدى الفنان دور إرهابي يكون إرهابيًا في الواقع؟".

وعلق الناقد الفني ، طارق الشناوي ، على هجوم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الفنان أحمد مكي بسبب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار ، قائلًا : " أن المسلسل قوي ، لدرجة أنه بمجرد نشر صورة له ، شعروا بكل هذا الانزعاج والخوف " ، مضيفًا : " هذا يعني أن هناك عملية قادمة قوية " .



