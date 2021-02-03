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أحمد موسى يعرض تعقيب محمد أبو العينين وكيل النواب على بيان وزير الكهرباء.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:02 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل النواب
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محمد القاضي
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الأربعاء كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب تعقيبا على بيان وزير الكهرباء داخل البرلمان.

ودعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في انخفاض الأسعار في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والاهتمام بالطاقة المتجددة.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، التهنئة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلًا "عالم مصري نفخر به، واستفدنا من خبراته في تحقيق فائض"، مضيفا أثناء كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، أن استراتيجية عام 2014 بها بدائل وتوازنات يجب إعادة النظر فيها وتطويرها.

وأكد أن العالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلينا الاستفادة من فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازا رائعا في هذا المجال.

وتابع "أبو العينين"، "يجب أن نراعي التقدم العلمي الهائل حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات التي قمنا بها خلال المرحلة السابقة، ولدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تتحدث عن برامج مدعمة للدول التي تتبنى الطاقة المتجددة ومن يتقدم الأول نعطيه تسهيلات، حيث تأخرنا في هذا المجال ودول أخرى استفادت منها ونحتاج أن تكون مصر سباقة في هذه المبادرات".

وشدد على ضرورة تبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بعلامة "صنع في مصر"، ولدينا كل الخامات الخاصة بصناعة المعدات الكهرباء، وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات، مشيدا بالتنوع في مصادر الطاقة في مصر، داعيا إلى الاستفادة من الانخفاض في الأسعار.
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