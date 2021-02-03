كرم جبر عن قنوات الإخوان الإرهابية: أراجوزات بتتنطط على الشاشة ولا يوجد إعلام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في تعقيبه بشأن تساؤلات النواب حول القنوات الإخوانية التي تبث سمومها ضد الدوله المصرية من الخارج مثل " الشرق" و"مكملين"، إنه عندما يشاهدها لا يجد إعلاما، مضيفا : "عندما اشاهد القناتين اجد اراجوزات بتتنطط على الشاشة و لا يوجد اعلام".









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان تعقيبا علي تأكيد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الزيارات البرلمانيه المتبادله بين لجنة حقوق الإنسان مع اللجان النظيرة لها في برلمانات الدول المؤثرة و فتح قنوات تواصل معها.





وأضاف جبر، معلق علي تساولات النواب حول سبب وجود قناة الجزيرة في جميع الفنادق بالخارج، بتأكيده أنها تقوم بدفع مبالغ شهرية للفنادق من اجل اتاحه بثها للنزلاء".





وفي سياق اخر، كشف كرم جبر عن استدعاء المجلس الأعلى للاعلام لعدد من الإعلاميين و كبار مقدمى البرامج خلال الفترة الماضية، والتحقيق معهم و توجيه اتهامات لهم بسبب تناولهم الخاطئ لبعض القضايا، قائلا : احد هؤلاء المذيعين قدم فقرة عن موضوع يخص افريقيا و جاءنا الاحتجاج على التقرير من الاتحاد الافريقى".





و قال " جبر ": للأسف يوجد عدد من الصحفيين الملتحقين بالمهنة لا يملكون ثقافة المصداقية، و الشعب سيثق في الاعلام عندما يثق في نفسه".





يشار إلي أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، قد دعا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.