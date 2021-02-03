ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

كرم جبر عن قنوات الإخوان الإرهابية: أراجوزات بتتنطط على الشاشة ولا يوجد إعلام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:09 م
الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في تعقيبه بشأن تساؤلات النواب حول القنوات الإخوانية التي تبث سمومها ضد الدوله المصرية من الخارج مثل " الشرق" و"مكملين"، إنه عندما يشاهدها لا يجد إعلاما، مضيفا : "عندما اشاهد القناتين اجد اراجوزات بتتنطط على الشاشة و لا يوجد اعلام". 


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان تعقيبا علي تأكيد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الزيارات البرلمانيه المتبادله بين لجنة حقوق الإنسان مع اللجان النظيرة لها في برلمانات الدول المؤثرة و فتح قنوات تواصل معها.

وأضاف جبر، معلق علي تساولات النواب حول سبب وجود قناة الجزيرة في جميع الفنادق بالخارج، بتأكيده أنها تقوم بدفع مبالغ شهرية للفنادق من اجل اتاحه بثها للنزلاء". 

وفي سياق اخر، كشف كرم جبر عن استدعاء المجلس الأعلى للاعلام لعدد من الإعلاميين و كبار مقدمى البرامج خلال الفترة الماضية، والتحقيق معهم و توجيه اتهامات لهم بسبب تناولهم الخاطئ لبعض القضايا، قائلا : احد هؤلاء المذيعين قدم فقرة عن موضوع يخص افريقيا و جاءنا الاحتجاج على التقرير من الاتحاد الافريقى". 

و قال " جبر ": للأسف  يوجد عدد من الصحفيين الملتحقين بالمهنة لا يملكون ثقافة المصداقية، و الشعب سيثق في الاعلام عندما يثق في نفسه".

يشار إلي أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، قد دعا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كرم جبر: الإعلام المصري خط دفاع قوي لكافة القضايا المؤثرة

شباب التنسيقية يشاركون في مباردة "استراتيجية بناء الوعي 2021"

الأعلى للإعلام يدعو لمصالحة بين الأهلي والزمالك

أعتذر لطبيبة المحلة ودعا للمصالحة بين الأهلي والزمالك.. أبرز تصريحات كرم جبر مع أحمد موسي

لجنة برلمانية تجتمع برئيس الأعلى للإعلام للرد على أكاذيب أوضاع حقوق الإنسان في مصر

"الأعلى للإعلام" لـ النواب: التواصل مع برلمانات العالم يدحض التقارير الكاذبة عن مصر

ترشيحاتنا

أكثر من 5 مقاطع.. غضب في حوش عيسى بالبحيرة بعد نشر فيديوهات "أحمد ونهى"

غزيرة ومتوسطة من الخميس حتى السبت.. الأرصاد تعلن خريطة توزيع الأمطار على مستوى الجمهورية

مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

ملكة الجاذبية.. روبي تنشر صورة جديدة بعد تعرضها لإصابة بيدها

أحمد سمير ينفرد بصدارة هدافي الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل