إسلام جمال الدين يكتب: الأهلي بطل.. على موعد مع السعادة

بعد ساعات قليلة يتجدد العهد والموعد مع العملاق القاهري النادي الاهلي نادي القرن في أفريقيا مع العالمية من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية ليواصل العملاق القاهري كتابة التاريخ.









خلال ساعات ستخفق القلوب للقميص الأحمر، قميص هذا الكبير الذي ولد منذ 113 عاما في 8 أبريل 1907 ببادرة من المحامي عمر لطفي بك، هذا الصرح الرياضي الذي جعل من النادي الأهلي ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها حيث تقف الملايين وراء هذا النادي العريق بقلعة الجزيرة.









الأهلي حكاية وطنية من خلال رئاسة الزعيم سعد زغلول للنادي والأهلي حدوتة رياضية بـ139 لقـبا أهمها 42 دوري و34 كأس و25 لقبا دوليا أهمها أربعة القاب عربية في خزائن زعيم الكرة العربية وأشهرها 21 بطولة قارية جعلت منه نادي القرن وأفضلها 9 ألقاب تاريخية في دوري أبطال أفريقيا جعلت منه النادي number one هو أهلي المشاهير الذين أحبوا هذا اللون الأحمر، هو أهلي عبد الحليم حافظ وعادل إمام وفريد شوقي وصلاح السعدني ومحمود ياسين ونجلاء فتحي ويسرا وإيهاب توفيق والقائمة تطول.





هو أهلي 70 مليون مشجع يعيشون على إيقاعات الفريق الأحمر تنبض قلوبهم للنادي الاهلي يسعدون لنجاحه ويبكون لإخفاقه ، هو أهلي الامجاد والبطولات هو الفائز على بنفيكا بطل أوروبا 1962 (3/2) في مباراة تاريخية وهو الأهلي المتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ في 1975 وكان وقتها الالمان هم أسياد الساحة المحلية وفرسان الخارطة الأوروبية.. هو الأهلي الفائز على عملاق أوروبا ريال مدريد الإسباني في 2001 بسيناريو أسطوري.









هو المايسترو صالح سليم وبيبو الخطيب وطاهر أبو زيد وطاهر الشيخ ومختار مختار وربيع ياسين وحسن حمدي ومن قبلهم رفعت الفناجيلي وتوتو والجوهري.. هو فريق التلاميذ كما سمي في السبعينيات وهو جيل الأساتذة الحالي بقيادة وحش افريقيا محمد الشناوي وصمام الامان بدر بانون والرائع علي معلول والمتألق حمدي فتحي ومحمد مجدي الشهير بـ"قفشة".. هذا هو النادي الأهلي بما تختزنه الكلمة من عبارات ونجاحات هو فريق الانجازات ونادي المنجزات.. بعد ساعات قليلة الدحيل القطري يرتعش أمام الأسد الأفريقي.. بعد ساعات قليلة الفوز ولا سواه بإذن الله لأنك النادي الأهلي.







