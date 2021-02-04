ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"الامتحان مقالي ولا بابل شيت".. تربية نوعية عين شمس تجيب

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعه عين شمس إن الكلية  أعلنت موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي عبر الصفحات الرسمية للكلية صفحات الاتحاد الطلابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، علي أن تبدأ الاختبارات 20 فبراير وفقًا لقرار  المجلس الأعلي للجامعات. 

كما أوضح السيد خلال تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية اعتمدت نوعين من الاختبارات المقالي والبابل شيت تسهيلًا علي الطلاب أداء الإختبارات والتصحيح علي المصححين وذلك وفقًا لطبيعة المادة التي يدرسها الطلاب .

وأشار عميد الكلية  الى أن الطلاب قد أنتهت من الاختبارات العملية للطلاب قبل قرار التأجيل وذلك 
تستكمل الآن الاختبارات النظرية بالكلية ، مشيرًا الي إتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد 

اقرأ أيضا :


ونوه عن قبول كافة الأعذار الطبية للطلاب المصابين بعد تقديم ما يفيد بثبوت إيجابيتة ومناقشتها من قبل  اللجنة الطبية الخاصة بالكلية 
وأستطرد ، أن هناك عقوبات فورية مع المخالفين بالإجراءات الإحترازية أثناء أداي الإختبارات داخل الحرم الجامعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تربية نوعية عين شمس : الاختبارات العملية مستمرة لمنتصف يناير والنظرية حتى 9 من نفس الشهر

2 يناير .. بداية اختبارات التخلفات بعلوم عين شمس

جامعة عين شمس تكشف عن خطة عقد الامتحانات.. مواجهة كورونا بغرف عزل صحي.. وقبول الأعذار الطبية من الطلاب خلال الامتحانات والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية.. والاستعانة بسيارات إسعاف مجهزة

بسبب كورونا.. آداب عين شمس: خروج الطلاب من الاختبارات بعد 45 دقيقة

قبل إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات بابل شيت.. تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات.. غرف عزل صحى للمشتبهين

بعد إعلان جداول الامتحانات.. جامعة عين شمس: الاختبارات "بابل شيت".. قبول الاعذار الطبية .. درجات كاملة للمصابين .. وحرمان من الامتحان لمخالفي ارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

رئيس مدينة القوصية: القطار دفع الونش لمسافة 2 كم وتسبب بوفاة السائق والمساعد .. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من النيابة بشأن قضية إساءة أب لأبنائه عبر السوشيال ميديا

الهلال الأحمر: مصر الدولة الوحيدة التي تعامل المهاجرين كـ ضيوف

جيلبرتو: أرفض المقارنة بمعلول.. والأهلي يستحق التتويج بكأس العالم للأندية

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة