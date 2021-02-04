"الامتحان مقالي ولا بابل شيت".. تربية نوعية عين شمس تجيب





قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعه عين شمس إن الكلية أعلنت موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي عبر الصفحات الرسمية للكلية صفحات الاتحاد الطلابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، علي أن تبدأ الاختبارات 20 فبراير وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات.





كما أوضح السيد خلال تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية اعتمدت نوعين من الاختبارات المقالي والبابل شيت تسهيلًا علي الطلاب أداء الإختبارات والتصحيح علي المصححين وذلك وفقًا لطبيعة المادة التي يدرسها الطلاب .





وأشار عميد الكلية الى أن الطلاب قد أنتهت من الاختبارات العملية للطلاب قبل قرار التأجيل وذلك

تستكمل الآن الاختبارات النظرية بالكلية ، مشيرًا الي إتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد





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ونوه عن قبول كافة الأعذار الطبية للطلاب المصابين بعد تقديم ما يفيد بثبوت إيجابيتة ومناقشتها من قبل اللجنة الطبية الخاصة بالكلية

وأستطرد ، أن هناك عقوبات فورية مع المخالفين بالإجراءات الإحترازية أثناء أداي الإختبارات داخل الحرم الجامعي