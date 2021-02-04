زراعة القاهرة تكشف الإجراءات المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت ادارة كلية الزراعة جامعة القاهرة ، بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١، يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير حتى يوم السبت ٢٠ من مارس وذلك خلال ثلاث فترات للحفاظ على التباعد الاجتماعى.





ونوهت ادارة الكليه إلى أن الفتره الاولى ستكون من ٩ الى ١٠ صباحا والفتره الثانية من الساعة ١٢ حتى ١ ظهرا ، وكذلك الفتره الثالثة من الساعة ٣ الى ٤ عصرا .





وشددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة .





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أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس .





وسبق أن استعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.