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قروض بفائدة 6% .. خالد قاسم يكشف مزايا صندوق التنمية المحلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:22 م
المتحدث ب اسم التنمية
المتحدث ب اسم التنمية المحلية
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شيرين عادل
قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن صندوق التنمية المحلية أنشئ بقرار جمهورى عام 1978 ويعتبر أحد آليات الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية فى قطاع المحليات والقرى . 

وأشار "   قاسم " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة  عبر فضائية اكسترا نيوز   ، إلى وجود 30 ألفا و 999 نجعا وعزبة فى مصر لافتأ لوجود وحدات محلية فى كافة هذه المناطق  تشمل وحدات استقبال بخصوص استقبال الأهالى الراغبين بتدشين مشاريع ، ومنسوجات، وتوسيع مشاريعهم ومنتجاتهم.

وقال إن فكرة الوحدات المحلية تهدف لتأكيد المشاركة وتنمية الاقتصاد الريفى وتوسيع المشاريع بمشاركة صندوق التنمية المحلية وتشجيع تدشين المشاريع المنتجة لزيادة المعروض السلعى.

وأوضح ان 64% من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية من السيدات المعيلات ،ويتوجهن للوحدة القروية التابعة لهن لتقديم الطلب الخاص بذلك حسب المشروع والنشاط الخاص بها ، لافتا إلى أن الحد الأقصى لأعمار السيدات المتقدمات يمتد حتى 60 عاما أما الرجال 55 عاما وذلك تشجيعأ للمرأة المعيلة.

ونوه بأن تكلفة الاقتراض من صندوق التنمية المحلية محدودة بفائدة 6% بالإضافة  إلى أن توسيع المشروعات تكون 4% لزيادة الطاقة الانتاجية ، مشيرأ إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يأخذون بسعر منيز وتفاضلى 4% ، مؤكدا أن فترة السماح من الصندوق تعادل دورة إنتاج خاصة فى امتلاك "غيط" وأراض زراعية تكون 3 أشهر .

وأكد أن هدف صندوق التنمية المحلية تنموى من الدرجة الأولى ، لافتأ إلى أن برنامج التنمية المحلية " مشروعك " يهتم بالمقام الأول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتأ إلى أن إجمالى المشروعات بصندوق التنمية المحلية منذ 2014 وصل 22 ألفا و 555 مشروعا. 
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