قروض بفائدة 6% .. خالد قاسم يكشف مزايا صندوق التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن صندوق التنمية المحلية أنشئ بقرار جمهورى عام 1978 ويعتبر أحد آليات الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية فى قطاع المحليات والقرى .





وأشار " قاسم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى وجود 30 ألفا و 999 نجعا وعزبة فى مصر لافتأ لوجود وحدات محلية فى كافة هذه المناطق تشمل وحدات استقبال بخصوص استقبال الأهالى الراغبين بتدشين مشاريع ، ومنسوجات، وتوسيع مشاريعهم ومنتجاتهم.





وقال إن فكرة الوحدات المحلية تهدف لتأكيد المشاركة وتنمية الاقتصاد الريفى وتوسيع المشاريع بمشاركة صندوق التنمية المحلية وتشجيع تدشين المشاريع المنتجة لزيادة المعروض السلعى.





وأوضح ان 64% من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية من السيدات المعيلات ،ويتوجهن للوحدة القروية التابعة لهن لتقديم الطلب الخاص بذلك حسب المشروع والنشاط الخاص بها ، لافتا إلى أن الحد الأقصى لأعمار السيدات المتقدمات يمتد حتى 60 عاما أما الرجال 55 عاما وذلك تشجيعأ للمرأة المعيلة.





ونوه بأن تكلفة الاقتراض من صندوق التنمية المحلية محدودة بفائدة 6% بالإضافة إلى أن توسيع المشروعات تكون 4% لزيادة الطاقة الانتاجية ، مشيرأ إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يأخذون بسعر منيز وتفاضلى 4% ، مؤكدا أن فترة السماح من الصندوق تعادل دورة إنتاج خاصة فى امتلاك "غيط" وأراض زراعية تكون 3 أشهر .





وأكد أن هدف صندوق التنمية المحلية تنموى من الدرجة الأولى ، لافتأ إلى أن برنامج التنمية المحلية " مشروعك " يهتم بالمقام الأول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتأ إلى أن إجمالى المشروعات بصندوق التنمية المحلية منذ 2014 وصل 22 ألفا و 555 مشروعا.