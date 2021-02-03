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السوشيال ميديا اتقلبت.. تعليق تامر أمين على صور عمرو دياب مع إنجي كيوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:16 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على صور المطرب عمرو دياب مع المذيعة إنجي كيوان، قائلًا "لا أتحدث في الحياة الشخصية للناس لكنني أتحدث عن القضايا المثارة من جانب الرأي العام بشكل خبري".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "إنجي كيوان مذيعة من أصل مصري، وتقيم في دبي، ومتزوجة من رجل لبناني، ولديها ولدان".

وتابع تامر أمين "عندما انتشرت هذه الصور السوشيال ميديا اتقلبت في مصر، والجميع يتساءل عن طبيعة العلاقة بين عمرو دياب وإنجي كيوان".

وقال تامر أمين، أن "عمرو دياب أكد أن هذه الصور تم التقاطها من كواليس إعلان يقوم بتصويره وإنجي كيوان موديل تشارك في تصوير إعلانه".

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