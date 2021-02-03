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أخبار العالم

اتشاح بالسواد وحزن.. الآلاف في العراق يشيعون جثمان مواطن مصري.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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شريف سيد
خرج الآلاف من مواطني وأهالي قضاء الفهود شرق الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، لتشييع جثمان مواطن مصري، عاش في المدينة 41 عاما. 

وأعلنت المحافظة الجنوبية حدادها، وشهدت الجنازة مشاركة الآلاف في تشييع جثمان، سيد محمد المصري، التي توفى في المدينة عقب قضائه41 عاما فيها، وتزوج من نسائها. 

وكان سيد المصري، يعمل في قضاء الفهود شرق الناصرية العراقية، كصباغ، حيث استقبله أهالي القضاء، وتزوج من نسائهم، ويعيش أولاده هناك. 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجنازة المهيبة للمواطن المصري، بالإضافة إلى مجلس العزاء الذي شهدته جميع شوارع المدينة. 

وطالب المواطن المصري، قبل وفاته بأن يتم دفنه في مقبرة وادي السلام في مدينة النجف، وهو ما تحقق من قبل أهالي المدينة. 

وانتقل سيد المصري إلى الناصرية منذ عام 1980، وظل محتفظا باللهجة المصرية، ومتابعا لكل الأحداث والتفاصيل المصرية، حتى وفاته إثر وعكة صحية.
اتشاح بالسواد وحزن.. الآلاف في العراق يشيعون جثمان مواطن مصري.. شاهد
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