وزيرة البيئة عن مشروع إدارة مخلفات النخيل: اسثماري في المقام الأول

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن منظومة تدوير المخلفات في مرحلتها الثانية، وذلك بالتعاون مع التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، من أجل استكمال البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، معقبة: هناك خبر جيد وهو اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات.



وتابعت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، القانون يشمل كافة المخلفات، مشدده على أن مجال تحويل المخلفات لطاقة مازال جديد ومختلف في مصر، حيث تم اختيار عدد ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة.



وأضافت، فكرة البيو جاز التي أقيمت في المحافظات تعد فكرة رائعة، معقبة: من خلال تلك الفكرة تقدم السماد للأراضي الزراعية وأيضا غاز للمرأة بأقل الأسعار، مشددة على أن الشباب هم من اقاموا الشركات الخاصة بالبيو جاز ونعمل على توسع فكرة البيو جاز وفقا لتوجيهات الرئيس.



وفيما يخص إدارة مخلفات النخيل، أوضحت أن هذا الأمر سيتكلف 450 مليون جنيه للمصنع، معقبة: المصنع سيعمل على تحويل جريد المخيل إلى نوع من الاخشاب، وسيتم استخدامها في الداخل أو تصديرها للخارج، مشدده على أن هذا المشروع اسثماري في المقام الأول.



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