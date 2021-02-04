جمال بيومي : مصر سند وغطاء للبنان على مدار كل العصور .. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق: بدأت شبابي في زمن الوحدة المصرية السورية ومازلت أحتفظ بجواز سفري كأول جواز سفر كمواطن في الجمهورية المتحدة السورية، مؤكدا ان لبنان من أكثر البلاد العربية نجاحا على المستوى العالم.









وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة" المذاع علي قناه "المحور ": اهتمام الدولة المصرية بلبنان لم يبدأ اليوم ولكن الدولة المصرية دائمة العلاقة مع دولة لبنان الشقيقة وتدعمها في العديد من القضايا الإقليمية والدولية .







