فستان مكشوف.. فيفي عبدة تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جريئة مرتدية فستان اسود قصير مكشوف و حازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

بتصغري و تحلوي ، قمر يا فوفا ، جميلة .





وكانت قد نشرت الفنانة فيفي، مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي".





يذكر أن كانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.





وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة".