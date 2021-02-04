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برلمان

نائب بالشيوخ: الإعلام لم يعط الإنجازات التي تحققت في مصر حقها

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:00 ص
النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي
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محمد الشعراوي

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ :إن الإعلام المصري بكافة مؤسساته وأشكالة سواء كان مرئي أو مسموع أو مقروء، له تأثير كبير في كثير من القضايا العديدة التي نمر بها، موضحا أهمية المحتوى الموجه للمواطن.

وأضاف البلشي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإعلام له تأثير كبير في التنشئة الإجتماعية لدى الفرد، لافتا النظر إلى ضرورة مراعة البعد الإخلاقي وتصحيح المشاهد وعدم ذكر ألفاظ خارجة تتداول وتتناقل على ألسنة الشباب بعد ذلك، وهو ما رأيناه منذ فترة .

وأكد عضو الشيوخ، بضرورة تسليط الضوء علي الإنجازات والإيجابيات التي تم تحقيقها في الدولة وبث رسالة طمأنينة للشعب ، وتعريف العالم بما يحدث ويتحقق في مصر ، موضحا أن الإعلام لم يعطي هذه الإنجازات حقها المطلوب .

وطالب النائب أحمد البلشي بأهمية تعزيز دور الشباب ذوي الخبرة ووضع خطط سليمة وتنموية تعتمد فكرة إنشائها على نشر   الثقافة والوعي للمواطن والدفاع عن قضايا الوطن والإبتعاد عن المحتويات السلبية التي تبعث رسائل بلا معنى وتؤثر علي السلوك الإجتماعي .


جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عقد اجتماعا بحضور عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين لمناقشة عدد من القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة تحت شعار «الإعلام والحفاظ على الهوية الأخلاقية».


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