لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على الافراج على فتاة تيك توك حنين حسام قائلا:" ايه ممكن يكون من تجربة السجن التي مرت بها حنين حسام عشان تفوق وتعود لـ رشدها". أصعب





وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" حنين حسام راجعة أسوأ من الأول وظهرت على السوشيال ميديا وخلعت الحجاب وظهرت في مقطع فيديو جديد تغني فيه مع أصدقائها بعد الإفراج ".





وأكمل تامر امين:" حنين حسام فاجأتنا بانها لم تتعظ من تجربة السجن وبعد الخروج من السجن عملت فيديو تيك توك على الفور لتؤكد عودتها".

واضاف تامر امين :" قرار خلع الحجاب لا اتدخل فيه على الإطلاق وهذا امر يخصها وهذا شانها".





وتابع :" بعد الإفراج على الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم شعرت بالسعادة كي تبدأ الفتاتان حياة جديدة في هدوء وسلام ورشد، ولكن حنين حسام فاجأتنا".