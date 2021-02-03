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توك شو

لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:25 م
حنين حسام
حنين حسام
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على الافراج على فتاة تيك توك حنين حسام قائلا:"  ايه ممكن يكون أصعب من تجربة السجن التي مرت بها حنين حسام عشان تفوق وتعود لـ رشدها".

وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  حنين حسام راجعة أسوأ من الأول وظهرت على السوشيال ميديا وخلعت الحجاب وظهرت في مقطع فيديو جديد تغني فيه مع أصدقائها بعد الإفراج ". 

 وأكمل تامر امين:" حنين حسام فاجأتنا بانها لم تتعظ من تجربة السجن وبعد الخروج من السجن عملت فيديو تيك توك على الفور لتؤكد عودتها".
 
 واضاف تامر امين :"  قرار خلع الحجاب لا اتدخل فيه على الإطلاق وهذا امر يخصها وهذا شانها".

 وتابع :" بعد الإفراج على الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم شعرت بالسعادة كي تبدأ الفتاتان حياة جديدة في هدوء وسلام ورشد، ولكن حنين حسام فاجأتنا".
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