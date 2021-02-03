أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ بورسعيد يتابع عددا من الملفات مع رؤساء الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة عدد من الملفات وسير العمل بالأحياء ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ورؤساء الأحياء ،ومدينة بورفؤاد و إدرات التفتيش والمتابعة وحماية الأملاك والمساحة ومديرية الاسكان .





واصدر المحافظ توجيهاتة الي رؤساء الأحياء بضرورة متابعة التحصيلات الخاصة برسوم النظافة والإسكان وإيجارات المحلات التابعة للمحافظة ، وسرعة إنجاز الأعمال فى مختلف الملفات .





مشيدا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ووجه بضرورة بذل قصارى جهدهم للحفاظ على ما تم انجازه من مشروعات ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيرا ان المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الأحياء لتنفيذ عملهم بالشكل الأمثل





كما وجه المحافظ بالاستمرار في إزالة كافة الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظةمحافظ بورسعيد يتابع عدد من الملفات مع رؤساء الأحياء .





عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة عدد من الملفات وسير العمل بالأحياء ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ورؤساء الأحياء ،ومدينة بورفؤاد و إدرات التفتيش والمتابعة وحماية الأملاك والمساحة ومديرية الاسكان .





واصدر المحافظ توجيهاتة الي رؤساء الأحياء بضرورة متابعة التحصيلات الخاصة برسوم النظافة والإسكان وإيجارات المحلات التابعة للمحافظة ، وسرعة إنجاز الأعمال فى مختلف الملفات .





مشيدا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ووجه بضرورة بذل قصارى جهدهم للحفاظ على ما تم انجازه من مشروعات ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيرا ان المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الأحياء لتنفيذ عملهم بالشكل الأمثل.





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كما وجه المحافظ بالاستمرار في إزالة كافة الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



