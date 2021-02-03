أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ بورسعيد يتابع عددا من الملفات مع رؤساء الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة عدد من الملفات وسير العمل بالأحياء ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ورؤساء الأحياء ،ومدينة بورفؤاد و إدرات التفتيش والمتابعة وحماية الأملاك والمساحة ومديرية الاسكان .
واصدر المحافظ توجيهاتة الي رؤساء الأحياء بضرورة متابعة التحصيلات الخاصة برسوم النظافة والإسكان وإيجارات المحلات التابعة للمحافظة ، وسرعة إنجاز الأعمال فى مختلف الملفات .
مشيدا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ووجه بضرورة بذل قصارى جهدهم للحفاظ على ما تم انجازه من مشروعات ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيرا ان المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الأحياء لتنفيذ عملهم بالشكل الأمثل
كما وجه المحافظ بالاستمرار في إزالة كافة الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظةمحافظ بورسعيد يتابع عدد من الملفات مع رؤساء الأحياء .
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة عدد من الملفات وسير العمل بالأحياء ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، ورؤساء الأحياء ،ومدينة بورفؤاد و إدرات التفتيش والمتابعة وحماية الأملاك والمساحة ومديرية الاسكان .
واصدر المحافظ توجيهاتة الي رؤساء الأحياء بضرورة متابعة التحصيلات الخاصة برسوم النظافة والإسكان وإيجارات المحلات التابعة للمحافظة ، وسرعة إنجاز الأعمال فى مختلف الملفات .
مشيدا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ووجه بضرورة بذل قصارى جهدهم للحفاظ على ما تم انجازه من مشروعات ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيرا ان المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الأحياء لتنفيذ عملهم بالشكل الأمثل.
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كما وجه المحافظ بالاستمرار في إزالة كافة الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والمتابعة المستمرة فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.
وفى سياق اخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء عن استمرار أعمال رفع كفاءة وتوسعة وتطوير وتجميل شارع الأمين و شارع النصر بنطاق حى المناخ
وأكد محافظ بورسعيد أن شارعى الأمين والنصر يشهدان أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة بما يتماشى مع المشروعات التى تشهدها المنطقة ، لافتا أنه جرى توسعة الطريق وتجميله ورفع كفاءة الإضاءة بالشارعين ، ووضع الانترلوك و الاهتمام بالمسطحات الخضراء ، وتأتى خطة تطوير شارع الأمين باعتباره من الشوارع الحيوية فى وسط المحافظة والتى تربط بين عدد من الأحياء ، موضحا أن هناك منظومة متكاملة من أعمال تطوير الطريق فى مختلف الأحياء بما يساهم فى التيسير على المواطن وتحقيق أفضل مستوى حضارى بالمحافظة.