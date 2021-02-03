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فن

بـ صورة جديدة .. محمد منير يروج لأغنية أنا رايق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شارك الكينج محمد منير متابعيه صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق عليها :" أنا رايق" ترويجا لأغنيته الجديدة التى طرحها منذ ايام قليلة ضمن البومه الجديدة "باب الجمال".

أغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.


جدير بالذكر أن محمد منير دخل مؤخرًا المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات، بعد مروره بأزمة صحية، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب الجهد الذي بذله في العمل على الألبوم الجديد.

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