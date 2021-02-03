البيئة: انخفاض جسيمات التلوث العالقة في محافظة القاهرة من مستهدف 5% إلى 24%





وأضافت بدأنا في أعداد الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ لتحديد الأهداف والتمويل، وأيضا هناك دور مهم مع إنجلترا من خلال تحالف التكيف الخاص بالدول النامية، مشددة على أن موضوعات التكيف تحتاج إلى دعم مادي وتمويلي.





قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التعرف على نسبة تلوث الهواء يحتاج إلى دراسة الطبيعة الجغرافية للبلاد، معقبة: فى القاهرة الكبرى والدلتا يرجع إلى طبيعة موقعها الجغرافى الواقع فى منخفض، والذى يسهل وجود تركيزات تلوث الهواء.وتابعت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الطبيعة الجغرافية الخاصة بمحافظة القاهرة مختلفة عن باقي المحافظات، معقبة: نحتاج إلى وجود محطات رصد هواء وبالفعل رصدنا 108 محطات و 372 نقطة من المصانع خاصة كثيفة التلوث من أصل 350.وأكملت: بعد السيطرة على السحابة السوداء والتى اختفت منذ عامين من مصر، واتباع عدة سيادات لخفض ملوثات الهواء، انخفضت الجسيمات العالقة من مستهدف 5% إلى 24% في القاهرة، مشدده على اهم قامو بوضع محطات رصد فى أماكن لا يتخيل أحد وجود تلوث بها لكن لقياس التلوث فى تلك المناطق.