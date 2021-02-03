السنيورة: مصر حريصة على دعم لبنان وقياداته وتدافع على استقلاله.. فيديو

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنه على مر عقود كثيرة ومنذ تأسيس الجامعة العربية كان موقف مصر متسقا مع نفسه في عن لبنان واستقلاله وتفهم طبيعة الكيان اللبناني والتنوع اللبناني. تأسيسالدفاعوتفهم





وأضاف فؤاد السنيورة، في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مصر حريصة على دعم لبنان وقيادته وسياساته، مشيرا إلى أن "لبنان مر بالكثير من المصاعب، ونحن أمام مصاعب سياسية وأوضاع اقتصادية صعبة في ظل جائحة كورونا".





وتابع فؤاد السنيورة، "سعد الحريري حصل على التكليف بتشكيل الحكومة من مجلس النواب، ويبدو أن رئيس الجمهورية لم يكن راضيا على هذا التكليف".





وأكد فؤاد السنيورة "لبنان في حاجة إلى حكومة جديدة قادرة على استعادة ثقة اللبنانيين في الحكومة والطبقة السياسية".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليًا، من خلال قيام جميع القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.





كما جدد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معربًا عن خالص التمنيات لسعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشددًا على استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.



