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متحدث العاصمة الإدارية: %92 نسبة إنجاز الأعمال في الحي الحكومي.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:34 م
الحي الحكومي
الحي الحكومي
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إبراهيم القادري
قال المهندس خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة ، إن الاعمال والمشاريع والابنية التي يتم إقامتها بالعاصمة يتم العمل بها بمنتهي الدقة والاتقان مؤكدا ان العاصمة الادارية عاصمة المصريين القادمة.

وأضاف الحسيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، جولة رئيس الوزراء اليوم في العاصمة الإدارية تأتي ضمن الجولات والزيارات الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع مؤكدا ان الدولة المصرية مؤمنة بمشروع العاصمة الادارية لذلك تم تحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع.

واوضح الحسيني ، ان جميع العمال والشركات الذين قاموا ببناء العاصمة الادارية الجديدة مصريون وهذا يؤكد أنها صنعت بأيدٍ مصرية مؤكدا ان مرحلة الانتهاء من الحي الحكومي وصلت إلى 92% .
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