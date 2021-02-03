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رياضة

كوكا ووردة يتأهلان مع أولمبياكوس وباوك لربع نهائي كأس اليونان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:36 م
أولمبياكوس
أولمبياكوس
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إسماعيل محمود
تأهل فريق أولمبياكوس والذي يلعب له محترفنا المصري أحمد حسن كوكا، لربع نهائي بطولة كأس اليونان، وذلك بفوزه على بانيتليكوس بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب دور الـ 16.

افتتح ماسوراس التسجيل لـ أولمبياكوس في الدقيقة التاسعة، أعقبه سيبيرس بهدف ثان في الدقيقة 30، قبل أن يؤكد أندروتسوس انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81، ليتأهل أولمبياكوس لدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 6-0.

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 61.

وفي مباراة أخرى، تأهل باوك لربع النهائي بفوزه على لاريسا بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب، ليتأهل بمجموع المباراتين 7-1.

وشارك عمرو وردة مع باوك قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63 من عمر اللقاء
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