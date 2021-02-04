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متخصص بالإعلام الرقمي: أمريكا لها السيطرة الكاملة على الإنترنت .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:01 ص
الإنترنت
الإنترنت
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محمود محسن
أكد محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من لها السيطرة الكاملة على الإنترنت ولكن على الرغم من ذلك لا أحد يستطيع أن يفصله عن العالم.

واضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين أن الانفصال الإلكتروني الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه هو سلاح ذو حدين الأول صعوبة مادية، والآخر هو صعوبة تعامل الروس مع العالم الخارجي.

وتابع المتخصص في الإعلام الرقمي أن روسيا تستطيع الاستقلال ولكن الثمن سيكون كبير جدا، وهذا سيجعلها بأن يكون هناك صعوبة في تواصل الروس مع بعضهم.

وأشار فتحي إلى أن انفصال روسيا وسعيها للاستقلال سوف يحتاج إلى أذونات للتعامل مع الشبكات الأخرى.
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