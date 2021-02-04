أهالي قرية بهجورة في قنا يستغيثون: أعمال تبطين الترع غير مطابقة للمواصفات

استغاث أهالى قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا ، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" ، من تبطين ترعة الصماصمة دون التزام بمعايير التبطين الحقيقية حسب قولهم .





ويقول الأهالى فى رسالتهم : نشكو من أعمال الردم الغير مطابقة للمواصفات حيث أنه يتم ردم ترعة الصماصمة بالقمامة، ومواد عضويه تتحل، وردم قاع الترع بأحجار هشة وكفاية وخرسانة وسيطة من زلط ورمل وأسمنت لا تقوى على تحمل الأملاح مما يهدد التبطين بالانهيار في أقرب وقت .





مطالبين المسئولين فى محافظة قنا و الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى قنا بالتحقيق في تلك الشكوى في أسرع وقت حفاظ على ارواح المواطنين فى القرية .





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