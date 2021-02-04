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بين الناس

أهالي قرية بهجورة في قنا يستغيثون: أعمال تبطين الترع غير مطابقة للمواصفات

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا ، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" ، من تبطين ترعة الصماصمة دون التزام بمعايير التبطين الحقيقية حسب قولهم .

ويقول الأهالى فى رسالتهم : نشكو من  أعمال الردم الغير مطابقة للمواصفات حيث أنه يتم ردم ترعة الصماصمة بالقمامة، ومواد عضويه تتحل، وردم قاع الترع بأحجار هشة وكفاية وخرسانة وسيطة من زلط ورمل وأسمنت لا تقوى على تحمل الأملاح مما يهدد التبطين بالانهيار في أقرب وقت .

مطالبين المسئولين فى محافظة قنا و الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى قنا  بالتحقيق في تلك الشكوى في أسرع وقت حفاظ على ارواح المواطنين فى القرية .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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