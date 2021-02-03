الاكتفاء الذاتي من اللحوم.. الزراعة: المشروعات القومية ساهمت في زيادة الإنتاج.. و«الفلاحين»: استقرار أسعارها والكيلو يبدأ من 50 جنيها

الزراعة:

نحاول تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم ..والإجراءات ساهمت فى زيادة إنتاجها

إحياء مشروع " البتلو" أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات

نقيب الفلاحين: استقرار أسعار اللحوم بالأسواق بسبب كورونا وكيلو اللحوم تبدأ من 50 جنيها









تعد اللحوم الحمراء من أهم مصادر البروتينات التى تعتمد عليها معظم المصريين فى الطعام، وتحاول الدولة جاهدة متمثلة فى وزارة الزراعة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم ، إذ نستورد 40% منها.





وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، على أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن وشبه اكتفاء من الأسماك ، أما اللحوم فلدينا 57 % من الاكتفاء الذاتى منها، كذلك نقارب من الاكتفاء من الأسماك ، وذلك بفضل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.





وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أن إحياء مشروع " البتلو" أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات، وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع، والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.





وأوضح "متحدث وزارة الزراعة" أن زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية، فضلا عن استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ترقيم وتسجيل الحيوانات سبب فى زيادة اللحوم وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى.





وأشار إلي أن التحصين ضد الأمراض مع حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغة السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ورفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة، من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع الغير مستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى.





ونوه إلي أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة تعمل على تمويل القروض بـ 5% من مبادرة البنك المركزى، وتوقيع بروتوكولات مع البنوك الوطنية للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى مع رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى، إضافة إلي الاستمرار في عملية التحسين الوراثى "التلقيح الصناعى" على مستوى المحافظات.

وأشاد بدور وزارة الزراعة بدعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى.









قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار اللحوم مستقرة لعدة أسباب من أهمها انخفاض أسعار اللحوم البيضاء "الدواجن " خلال الفترة الماضية مع وصولنا للاكتفاء الذاتى منها، وبالتالى وفرة المعروض بالأسواق وزيادة الاقبال عليها ، مضيفا أن تداعيات كورونا من أهم أسباب ثبات أسعار اللحوم مما أثر ايجابيا عليها









وأشار " أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، إلي أننا ليس لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ، ونستورد 40% من احتياجاتنا ، مشيدا بجهود وزارة الزراعة فى المحاولة من أجل الوصول للاكتفاء الذاتى من جميع أنواع اللحوم سواء الحمراء أو الدواجن أو الأسماك .













وأضاف "نقيب الفلاحين " أن المشروعات القومية كان لها الفضل الأكبر فى ثبات الأسعار ، إذ قللت من الفجوة بين الاستهلاك والانتاج، موضحا أن الاهتمام باستيراد سلالات محسنة من أهم أسباب استقرار أسعار اللحوم .













ونوه إلى أن الاهتمام بالطب البيطرى وتوفير الأمصال من أهم أسباب زيادة الانتاج من اللحوم ، فضلا عن إحياء مشروع البتلو والذى بدوره منع ذبح الاناث من العجول ..









قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار اللحوم مستقرة لعدة أسباب من أهمها انخفاض أسعار اللحوم البيضاء "الدواجن " خلال الفترة الماضية مع وصولنا للاكتفاء الذاتى منها وبالتالى وفرة المعروض بالأسواق وزيادة الاقبال عليها ، مضيفا أن تداعيات كورونا من أهم أسباب ثبات أسعار اللحوم مما أثرت ايجابيا عليها .





وأشار " أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أننا ليس لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء ، ونستورد 40% من احتياجاتنا ، مشيدا بجهود وزارة الزراعة فى المحاولة من أجل الوصول للاكتفاء الذاتى من جميع أنواع اللحوم سواء الحمراء أو الدواجن أو الأسماك .





وأضاف "نقيب الفلاحين " أن أسعار اللحوم البتلو تتراوح من 100 ل 110 جنيها بالأرياف ، وتصل إلي 130 جنيها ببعض الأماكن الراقية ، موضحا أن اللحوم الجملى يتراوح أسعارها من 70 ل 80 جنيها.





ونوه إلي أن أسعار اللحوم الضأن والماعز تتراوح من ٩٠ ل100 جنيها ، أما أسعار اللحوم المستوردة تتراوح من 50 ل 60 جنيها .



