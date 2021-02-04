21 مارس بدء الترم الثاني .. جامعة عين شمس: الأعذار الطبية موضوع معروض على المجلس الأعلى للجامعات.. خطوات تفعيل البريد الإلكتروني للطلاب

_ الدراسة بالترم الثاني هجين أم عن بعد فقط .. جامعة عين شمس تجيب
_ تفعيل البريد الإلكتروني للطلاب بعلوم عين شمس
_ تعليمات مهمة للطلاب بتجارة عين شمس
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبية موضوع معروض علي المجلس الأعلى للجامعات .
وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد ان اي قرار سوف يتخذه المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاث اسابيع علي بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المجلس الاعلي بهذا الشأن.
وفي هذا السياق قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن جداول الامحانات والتي سوف تعتمد علي حضور الطلاب بالكلية وسط اجراءات احرازية مشددة لافتا الي ان شكل الدراسة سوء ام عن بعد فقط خلال الترم الثاني يرجع الي المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس.
وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول منوها بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض التصريحات الخاطئة المنسوبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات و المعاهد المصرية.
واكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ان القرار الوزاري ببدء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021.
وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن القرار يشمل أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، بينما تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.
وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.
نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .
ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.
وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.
وأكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.
وتم التأكيد على ضرورة أن يلتزم رؤساء اللجان بالاختصاصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه
ومن جانه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم إنشاء وتفعيل بريد إلكتروني رسمي (جامعي) لكل طلاب المستوي الأول (أسوة بزملائهم في المستويات الأعلي)؛ بحيث يكون هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الإلكترونية الأساسية بين الكلية والطالب.
وأوضح الدكتور محمد خلال تصريحاته لصدي البلد يمكن للطلاب تفعيل البريد الإلكتروني للطالب او الطالبة على النحو التالي:
1_ للطلاب المصريين البريد الإلكتروني هو الرقم القومي كاملا (المكون من 14 رقم) متبوعا بالنطاق @sci.asu.edu.eg
2_ على سبيل المثال: [email protected]
_ للطلاب الوافدين البريد الإلكتروني هو رقم وثيقة السفر (كما هي مسجلة في شئون الطلاب) متبوعا بالنطاق @sci.asu.edu.eg
_ على سبيل المثال: [email protected]
_كلمة السر المؤقتة لكل الايميلات هي [email protected]
_الدخول علي موقع البريد الإلكتروني الجامعي عن طريق الرابط
http://mail.office365.com
وأشار عميد كلية العلوم الي ان أول مرة يتم الدخول فيها على البريد الإلكتروني يفضل أن يقوم الطالب او الطالبة بتغيير كلمة السر منوها ان كلمة السر الجديدة لابد من ألا يقل طولها عن 8 حروف وتتضمن حروف وأرقام ورموز لتصبح مقبولة.
وأكد انه في حالة في وجود أي شكاوى من البريد الإلكتروني الجامعي أو عدم قبول اسم الإيميل (الرقم القومي) يرجي إرسال رسالة توضيحية تتضمن كل بيانات الطالب وصورة من كارنيه الكلية وصورة من بطاقة الرقم القومي على الايميل التالي: [email protected] .
وفي ذات السياق أصدرت كلية التجارة جامعة عين شمس تعليمات مهمة لطلاب مرحلة البكالوريوس (الفرقة الثانية) الشعبة العربي، وشعبة اللغات وبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية، أكدت خلالها ضرورة تفعيل حسابات الطلاب بنظام إدارة الجامعة الالكتروني، استعدادا للترم الثاني.