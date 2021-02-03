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أزمة معيشية خطرة.. السنيورة: الأولوية الآن لإنقاذ لبنان وليس للمكاسب السياسية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:41 م
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
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هاني حسين
قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن سعد الحريري يستطيع تشكيل الحكومة من أجل العمل على تحسين الأوضاع في لبنان.

وأضاف فؤاد السنيورة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الأولوية ليست للمكاسب السياسية ولكن يجب وقف الانهيار الكبير الذي يحدث الآن؛ لأن لبنان حاليًا في حالة هبوط حاد بكافة النواحي".

وتابع فؤاد السنيورة "الوعود الدولية بتقديم الدعم إلى لبنان تطبق في حال وجود حكومة تعمل على استعادة الثقة بين الشعب اللبناني والسياسيين؛ تمهيدًا للبدء في الإصلاح المالي والاقتصادي والسياسي".

وأكد فؤاد السنيورة أن "باب الخروج من الأزمة اللبنانية هو تشكيل الحكومة لتمهيد الطريق أمام الإصلاح". 

وأشار إلى أن "المجتمع العربي والدولي ترغب في التعامل مع حكومة تحصل على الثقة من الشعب اللبناني"، مختتما "لبنان يمر بأزمة معيشية خطرة نتيجة الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية".

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