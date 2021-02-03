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أخبار العالم

يقوده سفير القاهرة في بيروت.. نشاط مكثف للجانب المصري في لبنان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:45 م
مصر ولبنان
مصر ولبنان
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محمود نوفل
 التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  الدكتور عباس مرتضى في مكتبه اليوم  بالوزارة السفير المصري لدي بيروت  ياسر العلي برفقة رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية. 

وبحسب موقع ام تي في اللبناني فقد جرى البحث في التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله، خاصة خلال الأزمة التي تحيط بالإقتصاد اللبناني. 

وتداول المجتمعون بملف استيراد البطاطا المصرية الى لبنان والتي تنص عليها اتفاقية التعاون بين البلدين.

وبدوره وصف الوزير مرتضى " التعاون المصري اللبناني بالاستراتيجي لجهة الأمن الغذائي والأخوي بين البلدين الشقيقين" ، داعيا" الى تفعيل هذا التبادل في السبل الملائمة التي تصب في مصلحة البلدين" .


كما التقى الوزير الزراعة مرتضى ممثلي مستوردي البطاطا والنقابات الزراعية التي تعنى بشؤون مزارعي البطاطا.


وبحث مرتضى بحث مع الوفد في ملف استيراد البطاطا المصرية، وشدد على المعادلة القائمة على حماية الإنتاج الوطني واحترام الاتفاقية مع مصر ضمن حدود حماية المزارع والمستهلك والمستورد، وبشكل يحفظ فيه الأمن الغذائي اللبناني والإنتاج الزراعي الوطني".

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