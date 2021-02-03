الدراسات العليا بحلوان : التقديم متاح حتى 7 فبراير

يتابع قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان قبول طلبات للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.
وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان التقديم هذا العام بالدراسات العليا هذا العام ، إلكترونيًا بكافة الكليات حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين من الموجة الثانية لكورونا .
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وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.
- بيان تقديرات.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقه الشخصية.
- عدد (٦) صور شخصية.
- الموقف من التجنيد للذكور.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.
ويتم استقبال اوراق المتقديم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.