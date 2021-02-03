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تعليم

الدراسات العليا بحلوان : التقديم متاح حتى 7 فبراير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:01 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
يتابع قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان قبول طلبات  للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١  حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.


وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان التقديم هذا العام بالدراسات العليا هذا العام  ، إلكترونيًا بكافة الكليات حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين من الموجة الثانية لكورونا .  

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وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 

- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 

- بيان تقديرات. 

- أصل شهادة الميلاد. 

- صورة البطاقه الشخصية. 

- عدد (٦) صور شخصية. 

- الموقف من التجنيد للذكور. 

- شهادة حسن سير وسلوك. 

- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.

ويتم استقبال اوراق المتقديم  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ،  و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
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