الدراسات العليا بحلوان : التقديم متاح حتى 7 فبراير

يتابع قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان قبول طلبات للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.









وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان التقديم هذا العام بالدراسات العليا هذا العام ، إلكترونيًا بكافة الكليات حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين من الموجة الثانية لكورونا .





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وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-





- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.





- بيان تقديرات.





- أصل شهادة الميلاد.





- صورة البطاقه الشخصية.





- عدد (٦) صور شخصية.





- الموقف من التجنيد للذكور.





- شهادة حسن سير وسلوك.





- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.





ويتم استقبال اوراق المتقديم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.