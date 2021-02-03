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توك شو

عمرو السنباطي يرد على شكوى مواطني مصر الجديدة بشأن إنشاء كوبري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:03 م
عمرو السنباطي
عمرو السنباطي
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البهي عمرو
رد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بـ مصر الجديدة الذى يقول إن هناك كوبري يتم تنفيذه بجوار مساكن قديمة، الذي أكد وجود مشروع كوبري بالفعل يتم فى مصر الجديدة. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه كان متواجدا اليوم في مصر الجديدة واطلع على أوراق المشروع.

ولفت إلى أن مشروع الكوبري سيكون من تقاطع شارع الأهرام حتى ميدان الإسماعيلية مرورا بميدان صلاح الدين.

وكشف أن الكوبري سيساهم فى سيولة المرورية، لكن المشكلة فى أن هناك مباني أثرية.

وأوضح أن مشروع كوبري مصر الجديدة الذى سيصل لـ ميدان الإسماعيلية سيمر بجانب بناء أثري، وأكد أنه سيبحث مع الجهات المسئولة لوضع حل لهذه المشكلة.
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