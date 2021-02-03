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مسعف ببني سويف يكشف تفاصيل إنقاذ لاعب ابتلع لسانه..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:47 م
مسعف ينقذ لاعب
مسعف ينقذ لاعب
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محمود محسن
قال محمود إسماعيل، مشرف قطاع بهيئة الإسعاف ببني سويف، إن إصابات الملاعب جزءً لا يتجزأ من الإصابات العامة، حيث إن رجال الإسعاف تدربوا على كل أنواع الإصابات.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن: نحصل على دورات مكثفة لكي نكون أسرع في التعامل مع كل الحالات والإصابات.

وتابع مشرف قطاع بهيئة الإسعاف ببني سويف أن هناك لاعبا ابتلع لسانه فى احدى المباريات مؤكدا أن البعض كان يقول إن اللاعب توفي ولكنني كنت على علم بكيفية التعامل مع اللاعب.

وأشار إسماعيل إلى أنه قام بفتح ممر الهواء وبدأ اللاعب في التنفس مرة أخرى واستعاد وعيه، مؤكدا أن اللاعب يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته بكسر في الانف. 
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