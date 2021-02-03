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سليمان وهدان: النواب الشباب يمارسون دورهم بحرفية عالية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:04 م
سلمان وهدان
سلمان وهدان
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البهي عمرو
قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب الحالى يمتلك عددا كبيرا من الشباب، ونسبة كبيرة من مشاركة المرأة بالمجلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس الحالى مميز، ومعظم النواب الجدد لديهم موضوعات كثيرة ومميزة، ويمارسون دورهم بحرفية عالية.

ولفت إلى أن الجميع فى المجلس يشاهد الشباب فى طرح الموضوعات، واستخدام ادواتهم البرلمانية، وأن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب استوعب طلبات النواب.

وكشف أن وزير النقل كامل الوزير، الجميع صفق له تحت قبة البرلمان، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، فالأداء فى وزارة النقل مرضي، وايضًا بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كان مرضيا، وايضًا وزير الزراعة قدم عرضا جيدًا أمام مجلس النواب.

وكشف أن المجلس سيستقبل غدًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأكد أنه يتمنى حضور وزير الداخلية لعرض إنجازات الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار أمام مجلس النواب.

لجان مجلس النواب تعمل بشكل كبير لإنجاز القوانين، وأن قانون هيئة الثروة السمكية وتنظيم الصيد يجري حاليًا العمل عليه، وأن هذا القانون لم يعدل منذ 50 عامًا وتم تأجيله من البرلمان السابق.
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