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سلمان وهدان: وزيرة الصحة أمام مجلس النواب غدًا.. ونتمنى حضور وزير الداخلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:07 م
النائب سلمان وهدان
النائب سلمان وهدان
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البهي عمرو
قال النائب سلمان وهدان عضو مجلس النواب، إن المجلس سيستقبل غدًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأكد أنه يتمنى حضور وزير الداخلية لعرض إنجازات الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار أمام مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مجلس النواب الحالى يمتلك عددا كبيرا من الشباب، ونسبة كبيرة من مشاركة المرأة بالمجلس، وان المجلس الحالى مميز، ومعظم النواب الجدد لديهم موضوعات كثيرة ومميزة، ويمارسون دورهم بحرفية عالية.

ولفت إلى أن الجميع في المجلس يشاهد الشباب فى طرح الموضوعات، واستخدام ادواتهم البرلمانية، وأن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب استوعب طلبات النواب.

وكشف أن وزير النقل كامل الوزير، الجميع صفق له تحت قبة البرلمان، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، فالأداء فى وزارة النقل مرضية، وايضًا بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كان مرضى، وايضًا وزير الزراعة قدم عرضا جيدًا أمام مجلس النواب.

لجان مجلس النواب تعمل بشكل كبير لإنجاز القوانين، وأن قانون هيئة الثروة السمكية وتنظيم الصيد يجري حاليًا العمل عليه، وأن هذا القانون لم يعدل منذ 50 عامًا وتم تأجيله من البرلمان السابق.
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