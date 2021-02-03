أحمد موسى يعرض تعقيب محمد أبو العينين وكيل النواب على بيان وزير الإسكان.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الأربعاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على بيان وزير الإسكان داخل البرلمان.

ودعا محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل النواب محقون في مطالبهم من وازع المصلحة الوطنية.





ووجه في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التي تشهدها مصر، قائلا: كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فرقا كبيرا في التخطيط.





وتابع في السابق كانت المجتمعات الجديدة تتحول إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية، تجعل كل مصري يفتخر بها.





وأشار أبو العينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تبنى تضيف للناتج القومي تريليون جنيه ، فضلا عن القيمة المضافة للأراضي التي تعمل على زيادة أسعارها.





وأكد وكيل مجلس النواب، أن إنجازات 7 سنوات في قطاع الإسكان والمرافق حقق 7 تريليونات جنيه قيمة مضافة.





وقال: بحثنا عن بدائل المياه من خلال عمليات التحلية، يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي، وهو رسالة للعالم





وطالب أبو العينين، بضرورة مواجهة البيروقراطية في وزارة الإسكان، لاسيما وأن هناك تأخيرا وبطئا في تنفيذ بعض المشروعات، الأمر الذي يتطلب وجود نظام جديد لتقييم الأداء أولا بأول.





ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان، خصوصا وأن مواد البناء تزداد أسعارها من وقت لآخر، مشيرا إلى أن المشتري لا يستطيع تحمل أعباء إضافية.





وأشار إلى أن مشاركة بعض المطورين في المشروعات أمر في منتهى الأهمية فيما يتعلق بتوفير التمويل، مشددا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بطرق غير تقليدية.