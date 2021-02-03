برلماني يكشف أول مشروع قانون سيتم العمل عليه

قال النائب سلمان وهدان عضو مجلس النواب، إن لجان مجلس النواب تعمل بشكل كبير لإنجاز القوانين، وأن قانون هيئة الثروة السمكية وتنظيم الصيد يجري حاليًا العمل عليه، وأن هذا القانون لم يعدل منذ 50 عامًا وتم تأجيله من البرلمان السابق.









وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس سيستقبل غدًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأكد أنه يتمنى حضور وزير الداخلية لعرض إنجازات الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار أمام مجلس النواب.









وكشف أن مجلس النواب الحالى يمتلك عددا كبيرا من الشباب، ونسبة كبيرة من مشاركة المرأة بالمجلس، وأن المجلس الحالى مميز، و معظم النواب الجدد لديهم موضوعات كثيرة ومميزة، و يمارسون دورهم بحرفية عالية.









ولفت إلى أن الجميع فى المجلس يشاهد الشباب فى طرح الموضوعات، واستخدام أدواتهم البرلمانية، وأن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب استوعب طلبات النواب.









وأكد أن وزير النقل كامل الوزير، الجميع صفق له تحت قبلة البرلمان، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، فالأداء فى وزارة النقل مُرضٍ، وايضًا بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كان مرضيا، وايضًا وزير الزراعة قدم عرضا جيدًا أمام مجلس النواب.







