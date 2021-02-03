ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني يكشف أول مشروع قانون سيتم العمل عليه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:14 م
النائب سلمان وهدان
النائب سلمان وهدان
Advertisements
البهي عمرو
قال النائب سلمان وهدان عضو مجلس النواب، إن لجان مجلس النواب تعمل بشكل كبير لإنجاز القوانين، وأن قانون هيئة الثروة السمكية وتنظيم الصيد يجري حاليًا العمل عليه، وأن هذا القانون لم يعدل منذ 50 عامًا وتم تأجيله من البرلمان السابق.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس سيستقبل غدًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأكد أنه يتمنى حضور وزير الداخلية لعرض إنجازات الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار أمام مجلس النواب.


وكشف أن مجلس النواب الحالى يمتلك عددا كبيرا من الشباب، ونسبة كبيرة من مشاركة المرأة بالمجلس، وأن المجلس الحالى مميز، و معظم النواب الجدد لديهم موضوعات كثيرة ومميزة، و يمارسون دورهم بحرفية عالية.


ولفت إلى أن الجميع فى المجلس يشاهد الشباب فى طرح الموضوعات، واستخدام أدواتهم البرلمانية، وأن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب استوعب طلبات النواب.


وأكد أن وزير النقل كامل الوزير، الجميع صفق له تحت قبلة البرلمان، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، فالأداء فى وزارة النقل مُرضٍ، وايضًا بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كان مرضيا، وايضًا وزير الزراعة قدم عرضا جيدًا أمام مجلس النواب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو شقة يشرح أسباب تعديل المادة الأولى للائحة الشيوخ

تعرف على أجندة حزب الوفد تحت قبة برلمان ٢٠٢١

غدا.. مجلس النواب يواصل تقييم أداء الحكومة وبرامجها.. يستمع لبيان وزيري النقل والبترول.. و10 وزراء أمام البرلمان خلال 5 أيام

62 نائبا تحدثوا في جلسة وزير النقل.. حنفى جبالي: رقم قياسي

ترشيحاتنا

حسام عاشور يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا

اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

أحمد موسى: الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في هذا الموعد.. فيديو

دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

أخبار الزمالك.. موعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا.. وجلسة مع اللاعبين لتخطي أزمة الهزيمة من المحلة

توكلنا.. قرار عاجل من الطيران المدني السعودي لمواجهة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح