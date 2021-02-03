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محافظات

رئيس مدينة دسوق تقود حملة لمصادرة مكبرات الصوت من التكاتك .. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:18 م
حملة لمصادرة مكبرات
حملة لمصادرة مكبرات الصوت من التكاتك
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محمود زيدان
قادت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بشوارع المدينة والميادين ومصادرة مكبرات الصوت بالتوكتوك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام.


وتأتي هذه الحملة دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.


وفي سياق متصل، قامت رئيس مركز ومدينة دسوق بجولة ميدانية؛ لمتابعة سير أعمال التمهيد للرصف بطريق لاصيفر البلد  أبو مندور ومتابعة أعمال التكاسى الجارية على ترعة لاصيفر البلد بمسافة 100م، على ثلاثة قطاعات.


يأتي ذلك عقب الانتهاء وضع طبقة سن على طريق لاصيفر البلد أبومندور بطول ألف متر بعرض 8 أمتار، ضمن خطة هيئة الطرق وحل مشكلة المياه المارة بمنطقة العمل.


رئيس مدينة دسوق تقود حملة لمصادرة مكبرات الصوت من التكاتك .. صور
رئيس مدينة دسوق تقود حملة لمصادرة مكبرات الصوت من التكاتك .. صور
رئيس مدينة دسوق تقود حملة لمصادرة مكبرات الصوت من التكاتك .. صور
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