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رياضة

اخبار الاهلي.. بدر بانون جاهز لمواجهة الدحيل.. ورسالة من حسام عاشور ..وسلبية مسحة اللاعبين بالكامل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:52 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.

وجه حسام عاشور نجم الاهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي رسالة لـ لاعبي الاهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للاندية غدا، والمقرر انطلاقها غدا بمباراة الأهلي ونظيره الدحيل القطري. 

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدًا، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.


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