اخبار الاهلي.. بدر بانون جاهز لمواجهة الدحيل.. ورسالة من حسام عاشور ..وسلبية مسحة اللاعبين بالكامل

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدًا، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.





اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.





