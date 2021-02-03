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برلمانى يوضح حدثا يتم فى مجلس النواب لأول مرة .. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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البهي عمرو
قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن المجلس فى هذه الفترة يستقبل الوزراء لعرض ما تم وما سيتم، موضحًأ أن أداء معظم الوزراء مُرضٍ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزير النقل كامل الوزير، الجميع صفق له تحت قبة البرلمان، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، فالأداء فى وزارة النقل مُرضٍ و بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر كان مرضيا ووزير الزراعة قدم عرضا جيدًا أمام مجلس النواب.

وأوضح أن لجان مجلس النواب تعمل بشكل كبير لإنجاز القوانين، وأن قانون هيئة الثروة السمكية وتنظيم الصيد يجري حاليًا العمل عليه، و هذا القانون لم يعدل منذ 50 عامًا وتم تأجيله من البرلمان السابق.

وأكد أن المجلس سيستقبل غدًا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدا أنه يتمنى حضور وزير الداخلية لعرض إنجازات الدولة فى تحقيق الأمن و الاستقرار أمام مجلس النواب.

وكشف أن مجلس النواب الحالى يمتلك عددا كبيرا من الشباب، ونسبة كبيرة من مشاركة المرأة بالمجلس، وان المجلس الحالى مميز، ومعظم النواب الجدد لديهم موضوعات كثيرة ومميزة، و يمارسون دورهم بحرفية عالية.

ولفت إلى أن الجميع فى المجلس يشاهد الشباب فى طرح الموضوعات، واستخدام ادواتهم البرلمانية، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب استوعب طلبات النواب.

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