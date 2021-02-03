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القاهرة والإسكندرية فى المقدمة.. إبراهيم عيسى: 138 حادث حريق فى مصر يوميا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:38 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حادث حريق برج فيصل يفتح الباب لضرورة معالجة ظاهرة الحرائق في مصر ومعرفة سببها، مشيرا إلى أن مصر يقع فيها 138 حريقا يوميا ولكن هذه الحرائق لا يهتم بها أحد أو بتداعياتها أو ما يحيطها من آثار. 

وأضاف "عيسى"، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك جهتين فقط هما اللتان تتحركان سريعا لمعالجة هذه المشكلة هي إدارة المطافئ والدفاع المدني والاسعاف.

واضاف: "رجال الإطفاء هم أبطال عن حق وسرعة وصول الإسعاف والمطافئ والنجدة لمكان الوقائع مميزة، والمطافئ أول من يصل لموقع الأزمات".

وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن مصر شهدت 50662 حريقا في عام 2019، متابعا: "أول مكان في ترتيب الحرائق القاهرة وهذا منطقي عشان المصانع والمساحة وأكبر عدد من السكان ثم تليها الإسكندرية بعدد 1561 حريقا بنسبة 7%"، مشددا على ضرورة الانتباه لمخاطر الحرائق ومعرفة سبب زيادة نسبتها سنويا.
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