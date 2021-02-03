القاهرة والإسكندرية فى المقدمة.. إبراهيم عيسى: 138 حادث حريق فى مصر يوميا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حادث حريق برج فيصل يفتح الباب لضرورة معالجة ظاهرة الحرائق في مصر ومعرفة سببها، مشيرا إلى أن مصر يقع فيها 138 حريقا يوميا ولكن هذه الحرائق لا يهتم بها أحد أو بتداعياتها أو ما يحيطها من آثار.





وأضاف "عيسى"، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك جهتين فقط هما اللتان تتحركان سريعا لمعالجة هذه المشكلة هي إدارة المطافئ والدفاع المدني والاسعاف.





واضاف: "رجال الإطفاء هم أبطال عن حق وسرعة وصول الإسعاف والمطافئ والنجدة لمكان الوقائع مميزة، والمطافئ أول من يصل لموقع الأزمات".



