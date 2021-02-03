أيمن أبو العلا: 20 % من بيانات الوزراء أمام مجلس النواب غير مرضية

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح و التنمية، إنه فخور بما يقوم به مجلس النواب خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأداء البرلماني منذ بداية انعقاد المجلس مرهق لكنه مميز.





وأضاف أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس يستقبل الوزراء، وكل نائب يعبر عما يعانى منه أبناء منطقته.





ولفت إلى أن مناقشة الوزراء فى المجلس كانت مهمة لمعرفة الرؤية المستقبلية، وأن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى لديه حرفية و الجميع يحصل على حقوقه، و رئيس المجلس يعطى لكل نائب حقه فى عرض رسائله.





وأشار إلى أن الجميع لا يغفل ما قامت به الحكومة، وما تم فى القضاء على العشوائيات و توفير مساكن للمواطنين.



