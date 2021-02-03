ضبط 4 محطات تتلاعب بعيار طلمبات تعبئة الوقود في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومكتب الدمغة والموازين ومفتشي الصحة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة موسعة على الأسواق ومحطات البنزين وثلاجات التخزين ومحلات جزارة اللحوم.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 محطات بنزين تتلاعب فى عيار طلمبات تعبئة الوقود وتم ضبط عدد 2 محل لبيع اللحوم المنتهية الصلاحيه وعدد 2 محل لعرض سلع مجهولة المصدر تم تهريبها لداخل البلاد عبر منافذ غير قانونية ولا يوجد لها شهادات افراج جمركي.
وتحرر 8 محاضر نقص وزن خبز بلدي، وتم اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.