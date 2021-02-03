ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 4 محطات تتلاعب بعيار طلمبات تعبئة الوقود في دمياط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:40 م
ضبط 4 محطات تتلاعب
ضبط 4 محطات تتلاعب بعيار طلمبات تعبئة الوقود في دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومكتب الدمغة والموازين ومفتشي الصحة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة موسعة على الأسواق ومحطات البنزين وثلاجات التخزين ومحلات جزارة اللحوم.


وأسفرت الحملة عن ضبط 4 محطات بنزين تتلاعب فى عيار طلمبات تعبئة الوقود وتم ضبط عدد 2 محل لبيع اللحوم المنتهية الصلاحيه وعدد 2 محل لعرض سلع مجهولة المصدر تم تهريبها لداخل البلاد عبر منافذ غير قانونية ولا يوجد لها شهادات افراج جمركي. 


وتحرر 8 محاضر نقص وزن خبز بلدي،  وتم اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


تأتى الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الاسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الاطعمه الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة وغير الصالحة لاستهلاك الادمى.


اقرأ أيضا:


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط كميات لحوم مصنعة فاسدة بدمياط

شاهد.. ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية بدمياط

ضبط دواجن فاسدة بعدد من المطاعم في حملة بـ رأس البر

ضبط 195 كيلو لحوم ودواجن مصنعة منتهية الصلاحية بدمياط

يحدث في دمياط.. ضبط لحوم مصنعة ودواجن فاسدة

ضبط لحوم مصنعة وحواوشي فاسد بمطاعم في دمياط

ترشيحاتنا

غزيرة ومتوسطة من الخميس حتى السبت.. الأرصاد تعلن خريطة توزيع الأمطار على مستوى الجمهورية

رجل الأتوبيس يبكي على الهواء.. ويردد: نفسي أزور النبي.. فيديو

توكلنا.. قرار عاجل من الطيران المدني السعودي لمواجهة كورونا

استغرقت 23 ساعة.. نجاح أول عملية زرع وجه ويدين في العالم |فيديو

لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها