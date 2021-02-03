ضبط 4 محطات تتلاعب بعيار طلمبات تعبئة الوقود في دمياط





وأسفرت الحملة عن ضبط 4 محطات بنزين تتلاعب فى عيار طلمبات تعبئة الوقود وتم ضبط عدد 2 محل لبيع اللحوم المنتهية الصلاحيه وعدد 2 محل لعرض سلع مجهولة المصدر تم تهريبها لداخل البلاد عبر منافذ غير قانونية ولا يوجد لها شهادات افراج جمركي.









وتحرر 8 محاضر نقص وزن خبز بلدي، وتم اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







