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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:34 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
نفذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، مساء اليوم، جولة لتفقد أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا.

تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من الطريق السريع وحتى نهاية شارع الأشرف، وتابع المحافظ أعمال وضع البلدورات الخاصة بالأرصفة وتركيب الكابلات الكهربائية الخاصة بالكورنيش، موجهًا المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بالتنسيق مع المقاول لمتابعة انتهاء الأعمال طبقًا للمواصفات وفى الوقت المحدد.

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كما تفقد الدكتور رحمي أعمال الرصف الجارية بشوارع بطرس، ثروت وصدقي، حيث أشار الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا بأنه جاري رصف جميع الشوارع الفرعية ما بين شارع الحلو وشارع محمد فريد. 

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بميدان المحطة، وتابع انتهاء أعمال الدهانات الخاصة بمحطة القطارات ودهان الأكشاك الخشبية في ساحة انتظار السيارات بمحطة القطار والبدء في رصف شارع المديرية، كما تابع تركيب البورسلين على الرصيف على جانبي شارع السكة الجديدة المؤدي إلى المسجد الأحمدي.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد
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