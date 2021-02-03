جوجل تهدد .. حالة واحدة ستطبق فيها الحظر لمشتركيها





عرضت فضائية سكاى نيوز عربية مقطع فيديو رصد تساؤلا حول إمكانية اختفاء شركات جوجل.





قالت جوجل إنها ستحظر محرك البحث الخاص بها في أستراليا إذا شرعت الحكومة في تطبيق كود جديد من شأنه أن يجبرها وفيسبوك على دفع الشركات الإعلامية مقابل حق استخدام محتواها.





يصعد تهديد جوجل معركة مع ناشرين مثل News Corp التي يتم مراقبتها عن كثب في جميع أنحاء العالم. حذر عملاق البحث الأسترالي من أن مستخدميه الأسترالي البالغ عددهم 19 مليونًا سيواجهون تجارب بحث وتجارب على YouTube متدهورة إذا تم تطبيق الكود الجديد.





أستراليا في طريقها لتمرير قوانين من شأنها أن تجعل عمالقة التكنولوجيا يتفاوضون بشأن المدفوعات مع الناشرين والمذيعين المحليين للمحتوى المدرج في نتائج البحث أو موجزات الأخبار. إذا لم يتمكنوا من إبرام صفقة ، سيقرر المحكم المعين من قبل الحكومة السعر.









وقال نبيل النور، رئيس قرافين فنتشرز للاستثمار، إن العالم الرقمى أصبح صانع المحتوى يخدم أكبر شريحة ممكنة من شبكات الانترنت وصفحات " فيس بوك" ، لافتأ إلى أن هذه المنصات لا تنقل سوى الاعلانات وتقدم مجانيا لمقدمى الخدمة وهو ما يفقد مقدمى الخدمة كثيرا من اشتراكاتهم على منصاتهم الخاصة فى مقابل اختفاء المطبوعات فى مقابل الخدمات الرقيية .





وأضاف " النور " خلال تقرير عرضته فضائية سكاى نيوز عربى ، أن قوة هذه الشركات أصبحت واضحة للجميع وهو ما نتج عنه لزامأ للحكومات ضبط حركة هذه الشركات وحفاظأ أيضأ على الحفاظ على الشركات الصغيرة من الاختفاء ويومأ ما سنفيق على خدمات فقط من محركات البحث وإختفاء الشركات الصغيرة .