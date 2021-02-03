البنك الزراعي المصري: إعفاء صغار العملاء من المديونيات والتنازل عن القضايا





وتابع "فاروق" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، البنك يستهدف إضافة 300 فرع آخر للبنك خلال السنوات القادمة، مشددا على أن البنك الزراعي يولي اهتماما كبيرا وواضحا عن باقي الأقسام، معقبا: البنك درس كافة المشاكل التي تواجه العمال في البنك الزراعي.





وأكمل: بعد دراية المشاكل اتضح أن البنك الزراعي لديه محفظة متعثرة بحاول 6.3 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي قام البنك الزراعي المصري بعمل مبادرة لدراسة الديون المتعثرة.





واسترسل: هناك 328 ألف عميل متعثر، منوها إلى أن المبادرة التي قام بها البنك المركزي تتم على مرحلتين، موضحا أن البنك اتخذ إجراءات نهائية فيما يخص دعم المديونيات بالكامل ونعفي العميل من سداد أي مبالغ وكذلك التنازل عن كافة القضايا السابقة، وذلك للعميل المديون بمبالغ تصل إلى 25 ألف جنيه.





وأضاف أن العملاء المدينين أصبح يمكنهم التعامل مع البنك المصرفي والحصول على سلفة، مشددا على أن البنك يهدف استقدام 328 عميلا إلى البنك المصرفي مرة أخرى. .

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن الاقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي والمزارعين يعدون من أهم الأمور التي يهتم بها البنك الزراعي، وذلك من خلال الـ 1250 فرعا على مستوى مصر بالكامل، منوها إلى أن البنك الزراعي هو أكبر بنك من حيث الأفرع.